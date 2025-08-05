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18:00 | 05 августа
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12:35 | 05 августа
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В посёлке Вихляйка идет строительство фельдшерско-акушерского пункта

Здоровье / Новости
В посёлке Вихляйка идет строительство фельдшерско-акушерского пункта


Строительство медицинского учреждения в Новобурасском районе осуществляется в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Одноэтажный ФАП строится по типовому проекту, полностью соответствующему всем современным требованиям и нормам для комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала. Жители и заведующая ФАПом - медицинская сестра Елена Храмова с нетерпением ждут переезда в новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Строительство ФАПа — это важное событие, которое значительно изменит жизнь поселка. В настоящее время медицинскую помощь оказывают в старом здании. Люди с нетерпением ожидают, когда смогут перебраться в новый ФАП. Возможность оказывать и получать медицинскую помощь в комфортных условиях — это настоящий подарок для всех жителей поселка! В этом году в рамках реализации национального проекта запланировано строительство еще одного ФАПа - в селе Кутьино», – комментирует исполняющая обязанности главного врача районной больницы Альфия Казанова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».