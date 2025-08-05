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На базе Черкасской врачебной амбулатории состоялось диагностическое обследование жителей
11:35 | 05 августа
На базе Черкасской врачебной амбулатории состоялось диагностическое обследование жителей
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На базе Черкасской врачебной амбулатории состоялось диагностическое обследование жителей

Здоровье / Новости
На базе Черкасской врачебной амбулатории состоялось диагностическое обследование жителей


Передвижной медицинский флюорографический комплекс Вольской районной больницы был получен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным для оказания диагностического обследования - флюорографии пациентов. Флюорографическое обследование в Черкасской амбулатории за один день прошли 70 пациентов.

«Передвижной флюорограф значительно повышает доступность и качество обследования. Флюорографическое обследование входит в диспансеризацию и профилактические осмотры. Оно проводится с 18 лет один раз в год. Диагностика проводится бесплатно», - рассказал главный врач районной больницы Вадим Резников.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».