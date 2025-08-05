5 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 05 августа
Саратовская делегация приняла участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
15:00 | 05 августа
Студентка из Саратова выиграла грант на патриотический проект
13:40 | 05 августа
Спортсмен школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал три медали международного турнира по настольному теннису
13:30 | 05 августа
Дети-сироты в возрасте до 23 лет могут онлайн встать в очередь на предоставление жилого помещения
12:43 | 05 августа
Саратовская область готовится масштабно отметить День физкультурника
12:35 | 05 августа
Саратовская область готовится масштабно отметить День физкультурника
12:35 | 05 августа
На базе Черкасской врачебной амбулатории состоялось диагностическое обследование жителей
11:35 | 05 августа
На базе Черкасской врачебной амбулатории состоялось диагностическое обследование жителей
10:30 | 05 августа
В Саратовской области продолжается дополнительный набор педагогов в рамках федеральной программы «Земский учитель»
09:25 | 05 августа
124 мамы получили психолого-педагогическую помощь в рамках социального проекта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области продолжается дополнительный набор педагогов в рамках федеральной программы «Земский учитель»

Здоровье / Новости
Программа реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей победителям конкурсного отбора, направленную на поддержку педагогов, готовых переехать и работать в сельской местности.

Ключевыми условиями участия в программе являются: наличие профильного педагогического образования, возраст до 55 лет, а также обязательство трудоустройства и осуществления педагогической деятельности в сельской школе не менее пяти лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Программа «Земский учитель» предоставляет уникальную возможность для педагогов внести значительный вклад в развитие образования в сельских территориях и получить социальную поддержку в начале профессиональной деятельности.

Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется региональным оператором — Саратовским областным институтом развития образования.

По вопросам участия можно обращаться по телефонам: 8 (8452) 28-25-24 (доб. 107), 8 (8452) 28-25-17. Адрес для подачи документов: 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1.