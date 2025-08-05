В Саратовской области продолжается дополнительный набор педагогов в рамках федеральной программы «Земский учитель»
Программа реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей победителям конкурсного отбора, направленную на поддержку педагогов, готовых переехать и работать в сельской местности.
Ключевыми условиями участия в программе являются: наличие профильного педагогического образования, возраст до 55 лет, а также обязательство трудоустройства и осуществления педагогической деятельности в сельской школе не менее пяти лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
Программа «Земский учитель» предоставляет уникальную возможность для педагогов внести значительный вклад в развитие образования в сельских территориях и получить социальную поддержку в начале профессиональной деятельности.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется региональным оператором — Саратовским областным институтом развития образования.
По вопросам участия можно обращаться по телефонам: 8 (8452) 28-25-24 (доб. 107), 8 (8452) 28-25-17. Адрес для подачи документов: 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1.
Ключевыми условиями участия в программе являются: наличие профильного педагогического образования, возраст до 55 лет, а также обязательство трудоустройства и осуществления педагогической деятельности в сельской школе не менее пяти лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
Программа «Земский учитель» предоставляет уникальную возможность для педагогов внести значительный вклад в развитие образования в сельских территориях и получить социальную поддержку в начале профессиональной деятельности.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется региональным оператором — Саратовским областным институтом развития образования.
По вопросам участия можно обращаться по телефонам: 8 (8452) 28-25-24 (доб. 107), 8 (8452) 28-25-17. Адрес для подачи документов: 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1.