Современное оборудование помогает балтайским медикам начинать лечение вовремя

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, с 2020 по 2025 годы Балтайская районная больница была оснащена современным диагностическим оборудованием, в том числе и крупным. Медики в своей работе используют новый цифровой рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф.Данное оборудование позволяет диагностировать заболевания на самых ранних стадиях.За шесть месяцев 2025 года на рентгеновском аппарате прошли обследование более 2 тыс человек, на флюорографическом аппарате обследовано порядка 2,4 тыс человек, на маммографе — 500 человек.«Ранняя диагностика, выявление заболеваний позволяет вовремя начать лечение, снизить инвалидизацию и смертность. Вот почему так важно современное диагностическое оборудование в первичном звене здравоохранения, в далеких от областного центра районах», — говорит главный врач больницы Алла Савинкова.Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года - в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».