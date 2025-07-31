В мобильном флюорографическом кабинете за один день прошли исследование 42 жителя села Пристанное

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Мобильный флюорограф был закуплен в Саратовскую районную больницу благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Мобильный флюорографический кабинет предназначен для проведения массового скрининга населения в выездных условиях с целью раннего выявления заболеваний органов грудной клетки.«В ходе выезда исследование прошли 42 человека. Расписание выездов передвижной установки опубликовано на официальном сайте районной больницы, а также анонсируется в телеграм-канале лечебного учреждения. Всем желающим пройти флюорографию при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», - рассказал главный врач районной больницы Михаил Перепелов.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»