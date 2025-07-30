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Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно

Здоровье
Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно


В Саратовской области продолжаются профилактические акции проекта регионального министерства здравоохранения «Поезд здоровья». В первые летние месяцы этого года мобильные бригады «Поездов здоровья», в том числе передвижные диагностические комплексы, посетили 19 районов области.

В профилактических акциях приняли участие более 2,5 тыс человек, у 830 человек выявлены нарушения здоровья. Направлены на госпитализацию 45 человек, на дообследование порядка 700.

Пациенты проходят экспресс-исследование уровня глюкозы крови, маммографию, флюорографию, спирографию, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ сердца и получают консультации узких специалистов областных медицинских организаций.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение.
Были случаи, когда в ходе обследований на «Поезде здоровья» выявлялись различные патологии, подозрения на те или иные острые состояния, например инфаркт миокарда, а своевременная медицинская помощь спасала жизнь. Это еще одно подтверждение эффективности такой выездной формы диспансеризации жителей», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков