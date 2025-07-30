Высокоточные приборы позволяют выявлять нарушения работы сердца у детей

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в Саратовскую центральную городскую детскую поликлинику поступили современные холтеровские мониторы.Высокоточные приборы применяются для длительной записи ЭКГ у детей и позволяют выявлять нарушения работы сердца, которые не всегда заметны при обычном обследовании. Они безопасны и комфортны даже для самых маленьких пациентов, а результаты помогают врачам поставить точный диагноз и подобрать лечение.«Болезни сердца у детей коварны тем, что часто дети не имеют выраженных жалоб, которые бы могли послужить поводом своевременного обращения за медицинской помощью. Поэтому этот метод ранней диагностики с высокой степенью достоверности результатов и верификации данных является одним из наиболее доступных и при этом высокоточных методов диагностики. Записаться на исследование можно у своего участкового педиатра. Необходима консультация кардиолога», - рассказала и.о. главного врача Галия Ахметова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»