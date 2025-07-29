В Екатериновской районной больнице новый пневмотонометр помогает измерять внутриглазное давление

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Оборудование было получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Пневмотонометр позволяет измерить внутриглазное давление без контакта с роговицей глаза. Устройство было разработано в соответствии с государственными и международными стандартами и правилами безопасности.«С помощью нового оборудования можно качественно проводить измерение внутриглазного давления, своевременно выявлять на ранних стадиях развитие заболеваний глаза и его придаточного аппарата, в том числе и глаукомы. Такое исследование проводится среди людей старшей возрастной категории при профилактических мероприятиях и у людей с предпосылками к развитию слепоты. За текущий период проведен осмотр более трехсот пациентов», — рассказал главный врач больницы Виктор Кострюков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»