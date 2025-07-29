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Еще четверо земских медиков поедут работать в районы области

Здоровье / Новости
Еще четверо земских медиков поедут работать в районы области


Под председательством заместителя министра здравоохранения Саратовской области Асят Выковой состоялось очередное заседание комиссии министерства здравоохранения Саратовской области по рассмотрению документов медицинских работников на получение единовременных компенсационных выплат в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

«Договоры в рамках программы «Земский врач/ Земский фельдшер» заключены с четырьмя специалистами – двумя средними медработником и двумя врачами. Всего в этом году планируется заключить 69 договоров с 45 врачами и 24 средними медработниками. Программа пользуется успехом, она, безусловно, способствует повышению укомплектованности кадрами районных больниц», - поделилась Асят Мугазовна.