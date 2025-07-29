Элайнеры vs брекеты: как получить идеальную улыбку?
Красивая и ровная улыбка – мечта многих, но путь к ней часто вызывает вопросы. Самые популярные методы исправления прикуса – брекеты и элайнеры. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а выбор зависит от клинической ситуации, образа жизни и финансовых возможностей.
Мы поговорили с врачом-стоматологом ортодонтом клиники "ВИНИР" Анастасией Андреевной Кузнецовой, чтобы разобраться, какой метод подойдет именно вам.
Брекеты: проверенная классика
Брекет-системы – это несъемные конструкции, которые фиксируются на зубы и постепенно перемещают их в правильное положение. Они бывают:
- металлические – прочные и доступные по цене;
- керамические – менее заметные, но более хрупкие;
- сапфировые – прозрачные и эстетичные;
- лингвальные – крепятся с внутренней стороны зубов, полностью незаметны.
Плюсы брекетов:
✔ Подходят для сложных случаев (сильная скученность, глубокий прикус).
✔ Доступная стоимость.
✔ Возможность использовать разные виды конструкций
"Брекеты – это "золотой стандарт" ортодонтии. Они справляются с такими аномалиями, где элайнеры могут быть неэффективны. Например, при серьезных деформациях прикуса или необходимости вертикального перемещения зубов. При этом важно понимать, что лечение будет успешным только при соблюдении назначений врача", – отмечает Анастасия Кузнецова.
Элайнеры: незаметность и комфорт
Элайнеры – это прозрачные каппы, которые изготавливаются индивидуально и меняются каждые 1-2 недели.
Плюсы элайнеров:
✔ Практически незаметны – окружающие могут не догадываться о лечении.
✔ Съемные – можно снять на время еды или важного мероприятия.
✔ Комфортные – не травмируют слизистую.
"Элайнеры – отличный выбор для пациентов, которые хотят лечиться незаметно. Они идеальны при небольших дефектах: скученности передних зубов, небольших промежутках, рецидивах после брекетов. Но если у пациента сложная аномалия прикуса, лучше рассмотреть брекет-систему", – комментирует Анастасия Кузнецова.
Что же выбрать?
“Окончательное решение всегда принимается после диагностики, – подчеркивает Анастасия Кузнецова. – Я рекомендую приходить на консультацию, где мы проведем диагностику, составим план лечения и визуализируем будущую улыбку - подберем оптимальный вариант именно для вашего случая".
Хотите идеальную улыбку? Запишитесь на прием к ортодонту клиники "ВИНИР" и начните путь к здоровым и ровным зубам уже сегодня!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
Рекламодатель - ООО Медицинская Клиника "Винир"
Erid: 2SDnjdkV6DC