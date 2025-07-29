В Саратовскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа

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В поликлиниках начинается вакцинация против гриппа вакциной Ультрикс Квадри». Вакцина предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев до 9 лет включительно и для беременных женщин.Первая партия вакцины – это порядка 140 тыс доз или 11,7% от общего объема поступила за счет федерального бюджета. В течение осени поступит еще несколько партий, которые позволят привить в общей сложности более полутора миллионов жителей.«Вакцинация от гриппа в Саратовской области начата! В проведении иммунизации задействовано 61 лечебное учреждение области. В последние два года охват профилактическими прививками был обеспечен выше 60%, это дало хорошую иммунную прослойку и хороший результат - заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находилась на низком уровне, тяжелых случаев заболеваний гриппом у нас не было.Сейчас уже есть возможность привить дошкольников, младших школьников и беременных женщин, чтобы у них в благоприятных условиях сформировался иммунитет! Призываю не откладывать вакцинацию от гриппа в долгий ящик! Важно обезопасить себя и своих близких до начала подъема заболеваемости», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.