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За полгода в Школах диабета Саратовской области прошли обучение 6,5 тысяч человек

Здоровье / Новости
За полгода в Школах диабета Саратовской области прошли обучение 6,5 тысяч человек



Обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом стало важной частью медицинской помощи наравне с медикаментозной терапией и самоконтролем. В регионе работают 36 школ для взрослых и три для детей, где пациентов учат правильно вводить инсулин, составлять сбалансированный рацион и предотвращать осложнения. 

В июле 2023 года стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого в Региональном эндокринологическом центре (на базе Областной клинической больницы) модернизировали кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной. 

Специализированную помощь взрослым и детям оказывают в межрайонных эндокринологических центрах: 
- Энгельсская городская клиническая больница №1, 
- Вольская и Балашовская районные больницы, 
- Балаковская районная поликлиника, 
- Областная детская клиническая больница. 

Кроме того, в Энгельсской ГКБ №1 сейчас оборудуют новый офтальмологический кабинет. 

Министр здравоохранения области Владимир Дудаков отметил: 
«Школы диабета, оснащенные современным оборудованием, дают пациентам не только знания, но и уверенность в том, что с этим диагнозом можно жить полноценно. Важно соблюдать рекомендации по питанию, терапии и образу жизни. Однако профилактика остается ключевым фактором: даже небольшие изменения – снижение вредных привычек, повышение активности и правильное питание – значительно улучшают здоровье в будущем».