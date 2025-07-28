За полгода в Школах диабета Саратовской области прошли обучение 6,5 тысяч человек

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Обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом стало важной частью медицинской помощи наравне с медикаментозной терапией и самоконтролем. В регионе работают 36 школ для взрослых и три для детей, где пациентов учат правильно вводить инсулин, составлять сбалансированный рацион и предотвращать осложнения.В июле 2023 года стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого в Региональном эндокринологическом центре (на базе Областной клинической больницы) модернизировали кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной.Специализированную помощь взрослым и детям оказывают в межрайонных эндокринологических центрах:- Энгельсская городская клиническая больница №1,- Вольская и Балашовская районные больницы,- Балаковская районная поликлиника,- Областная детская клиническая больница.Кроме того, в Энгельсской ГКБ №1 сейчас оборудуют новый офтальмологический кабинет.Министр здравоохранения области Владимир Дудаков отметил:«Школы диабета, оснащенные современным оборудованием, дают пациентам не только знания, но и уверенность в том, что с этим диагнозом можно жить полноценно. Важно соблюдать рекомендации по питанию, терапии и образу жизни. Однако профилактика остается ключевым фактором: даже небольшие изменения – снижение вредных привычек, повышение активности и правильное питание – значительно улучшают здоровье в будущем».