За полгода в Школах диабета Саратовской области прошли обучение 6,5 тысяч человек
Обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом стало важной частью медицинской помощи наравне с медикаментозной терапией и самоконтролем. В регионе работают 36 школ для взрослых и три для детей, где пациентов учат правильно вводить инсулин, составлять сбалансированный рацион и предотвращать осложнения.
В июле 2023 года стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого в Региональном эндокринологическом центре (на базе Областной клинической больницы) модернизировали кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной.
Специализированную помощь взрослым и детям оказывают в межрайонных эндокринологических центрах:
- Энгельсская городская клиническая больница №1,
- Вольская и Балашовская районные больницы,
- Балаковская районная поликлиника,
- Областная детская клиническая больница.
Кроме того, в Энгельсской ГКБ №1 сейчас оборудуют новый офтальмологический кабинет.
Министр здравоохранения области Владимир Дудаков отметил:
«Школы диабета, оснащенные современным оборудованием, дают пациентам не только знания, но и уверенность в том, что с этим диагнозом можно жить полноценно. Важно соблюдать рекомендации по питанию, терапии и образу жизни. Однако профилактика остается ключевым фактором: даже небольшие изменения – снижение вредных привычек, повышение активности и правильное питание – значительно улучшают здоровье в будущем».