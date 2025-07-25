В Екатериновской районной больнице введён в эксплуатацию новый цифровой рентгеновский аппарат

просмотров: 65

Универсальная рентгеновская система «Электрон» поступила в районную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Перед установкой медицинского оборудования в кабинете провели ремонт.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами Правительства области, а также главами районов поставил задачу об оперативном информировании населения о запуске оборудования и порядке записи на обследование.«Новый цифровой рентген-аппарат даёт высокое качество изображения, позволяет записывать результаты исследований на любой цифровой носитель, передавать их на монитор рабочего компьютера специалиста, а также хранить в электронном архиве и получать твёрдые копии. Исследование проводится строго по назначению врача, записаться на обследование и получить подробную информацию можно в регистратуре поликлиники», - поясняет главный врач больницы Виктор Кострюков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».