На портале «Так здорово!» саратовцы могут воспользоваться интерактивными сервисами
На официальном портале Минздрава России «Так здорово» систематизирована вся самая актуальная информация по основным группам заболеваний. Кроме того, каждый желающий найдет большое количество полезных советов от квалифицированных специалистов по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни.
А также здесь есть возможность познакомиться с последними открытиями и тенденциями, представленными лидерами в области медицины. Актуальные исследования, клинические испытания, новые методы диагностики и лечения различных заболеваний.
«Это действительно очень полезный портал! Здесь можно воспользоваться интерактивными сервисами, которые помогут вести здоровый образ жизни: каждый пользователь портала может фиксировать и отслеживать свои спортивные результаты, вести календарь самочувствия и проверить свои знания о ЗОЖ, пройдя тесты. Все материалы портала содержат достоверную информацию, подтвержденную современными исследованиями. Заходите на «Так здорово!» по ссылке www.takzdorovo.ru. и сделайте первый шаг к более здоровой и активной жизни!» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.