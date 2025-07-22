На портале «Так здорово!» саратовцы могут воспользоваться интерактивными сервисами

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На официальном портале Минздрава России «Так здорово» систематизирована вся самая актуальная информация по основным группам заболеваний. Кроме того, каждый желающий найдет большое количество полезных советов от квалифицированных специалистов по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни.А также здесь есть возможность познакомиться с последними открытиями и тенденциями, представленными лидерами в области медицины. Актуальные исследования, клинические испытания, новые методы диагностики и лечения различных заболеваний.«Это действительно очень полезный портал! Здесь можно воспользоваться интерактивными сервисами, которые помогут вести здоровый образ жизни: каждый пользователь портала может фиксировать и отслеживать свои спортивные результаты, вести календарь самочувствия и проверить свои знания о ЗОЖ, пройдя тесты. Все материалы портала содержат достоверную информацию, подтвержденную современными исследованиями. Заходите на «Так здорово!» по ссылке www.takzdorovo.ru. и сделайте первый шаг к более здоровой и активной жизни!» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.