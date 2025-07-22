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Началось объявление аукционов в рамках новой региональной программы по ремонту территорий больниц

Здоровье / Новости
Началось объявление аукционов в рамках новой региональной программы по ремонту территорий больниц

Началось объявление аукционов в рамках новой региональной программы по ремонту территорий больниц. В первый этап, который будет реализован в этом году, вошли 27 учреждений. Общий объем финансирования - свыше 150 млн рублей.

В настоящий момент подрядчики уже определены или определяются по 21 больнице, по оставшимся - все процедуры начнутся в ближайшее время. Сроки начала и окончания работ по каждому учреждению индивидуальны и зависят от объемов.

«Ремонт территорий больниц станет дополнением той масштабной комплексной модернизации наших ключевых лечебных учреждений, которая ведется благодаря национальным проектам и государственным программам. Вместе с обновлением оборудования, материально-технической базы больницы будут получать благоустроенные и комфортные для пациентов территории. Важно, что в программу включены не только крупные медицинские центры Саратова, но и районные больницы, где вопросы по состоянию территорий стоят очень остро», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.