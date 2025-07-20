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За два года медики отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Энгельсе провели 6 тысяч сложнейших операций на сосудах с помощью нового ангиографа. Об этом на своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Два года назад на территории региона был всего один такой аппарат на базе Областной клинической больницы. Решили расширить сеть узкопрофильных отделений по региону. Первым приобрели ангиограф для сосудистого центра в Энгельсе. Это самое современное оборудование позволяет проводить уникальные манипуляции с абсолютной точностью и минимальным вмешательством. В этом году здесь начали выполнять еще и операции на артериях головного мозга при острых нарушениях кровообращения и ишемических инсультах. Сегодня в отделении трудятся 14 человек - это профильные хирурги, операционные сестры и младший медперсонал. Они круглосуточно помогают пациентам в самых сложных и экстренных случаях, даже когда счет идет на минуты.На данный момент в Саратовской области функционируют 8 ангиографов. Ожидается, что в следующем году в полную мощность начнёт работать 9 аппарат - в районной больнице Балашова. Сейчас в учреждении ведется подготовка к созданию сосудистого центра, где смогут лечиться жители Балашовского и соседних районов.