С начала летней оздоровительной кампании проведено более 100 мероприятий для детей и подростков

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В период летних каникул специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и лечебных учреждений города проводят санитарно-просветительскую работу среди детей и подростков. Центральное место в этой работе занимает пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика потребления алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения, формирование приоритетов здоровьесберегающего стиля жизни. Особую эффективность показывают интерактивные беседы с показом социальных видеороликов о вреде наркотиков.«Специалисты уже побывали в шести детских лагерях, расположенных в Балаковском и Энгельсском муниципальных районах. Нет никаких сомнений, что такие встречи повышают грамотность ребят о вреде наркотиков, они помогают им заранее распознать угрозы и избежать опасных ситуаций, например, последствий незаконного оборота наркотиков. Общение в таком формате будет продолжено», - рассказала главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.