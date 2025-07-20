В Петровской районной больнице идет масштабная реконструкция терапевтического корпуса

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В Петровской районной больнице полным ходом идут работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса. Проект включает не только обновление фасада, но и полную модернизацию внутренних помещений: замену инженерных систем, отделку и перепланировку на всех этажах. Подрядчики строго соблюдают установленные сроки, что позволяет вести работы в запланированном темпе.«После завершения ремонтных работ терапевтический корпус будет полностью соответствовать высоким стандартам безопасности, обеспечив улучшенные условия для предоставления качественной медицинской помощи пациентам и комфортные условия труда медицинским работникам», - поделилась главный врач районной больницы Галина Вольф.Реконструкция проводится в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Первоначально проект был рассчитан до 2025 года, однако недавно глава государства принял решение о его продлении до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Обновленная инфраструктура больницы станет частью системных изменений, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе.