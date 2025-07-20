Саратовские врачи удостоены высоких государственных наград

просмотров: 156

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» двум саратовским врачам:Ирине Неевиной – заместителю главного врача СГКБ № 2 им. В.И. РазумовскогоИрине Прохницкой – главному врачу СГКБ № 9Ирина Неевина посвятила медицине более 33 лет, из которых последние 10 лет занимает руководящую должность в СГКБ № 2. Благодаря её грамотному управлению поликлиническим отделением больница демонстрирует стабильно высокие показатели качества медицинской помощи.Ирина Прохницкая работает в здравоохранении 34 года. Начинала карьеру в Областной больнице № 2, а с 2019 года возглавляет СГКБ № 9. Под её руководством учреждение активно развивается, внедряя современные методы диагностики и лечения.Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков поздравил коллег:«Поздравляю награжденных! За официальными формулировками указа – десятилетия безупречной работы, профессионализм, уважение коллег, любовь и доверие пациентов. Уверен, что этим очаровательным женщинам, грамотным организаторам здравоохранения еще многое по плечу!» - поздравил заслуженных работников министр здравоохранения Владимир Дудаков.Государственные награды – это не только личное признание заслуг врачей, но и высокая оценка работы всей саратовской медицины.