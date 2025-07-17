Современная амбулатория в селе Синенькие: 100 телеконсультаций за два года
В 2023 году в селе Синенькие Саратовской области открылась новая врачебная амбулатория, построенная в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Современное медучреждение рассчитано на 50 посещений в смену и обслуживает более 1200 жителей сел Синенькие и Пудовкино.
Оснащение и возможности
Амбулатория полностью укомплектована необходимым оборудованием и персоналом, включая:
Кабинет терапевта;
Кабинет педиатра;
Стоматологический кабинет;
Процедурный и прививочный кабинеты;
Лабораторию;
Дневной стационар на 4 места
Телемедицина – ключевое преимущество
Одним из главных достижений амбулатории стала организация телеконсультаций.
- Консультации проводятся двухступенчато: сначала с врачами районной больницы, затем – со специалистами Областной клинической больницы и Кардиологического диспансера.
- За два года проведено 100 телеконсультаций, что значительно расширило доступ жителей к специализированной помощи.
- Всего с момента открытия амбулаторию посетило около 10 тысяч пациентов.
«Телемедицина позволяет оперативно получать консультации ведущих специалистов без необходимости выезда в город», – отметил главный врач Михаил Перепелов.
Перспективы развития
Изначально программа модернизации первичного звена здравоохранения действовала до 2025 года, но по решению Президента РФ Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Открытие таких современных медучреждений в сельской местности – важный шаг к доступности качественной медицины для всех жителей региона.