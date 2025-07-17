Современная амбулатория в селе Синенькие: 100 телеконсультаций за два года

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В 2023 году в селе Синенькие Саратовской области открылась новая врачебная амбулатория, построенная в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Современное медучреждение рассчитано на 50 посещений в смену и обслуживает более 1200 жителей сел Синенькие и Пудовкино.Амбулатория полностью укомплектована необходимым оборудованием и персоналом, включая:Кабинет терапевта;Кабинет педиатра;Стоматологический кабинет;Процедурный и прививочный кабинеты;Лабораторию;Дневной стационар на 4 местаОдним из главных достижений амбулатории стала организация телеконсультаций.- Консультации проводятся двухступенчато: сначала с врачами районной больницы, затем – со специалистами Областной клинической больницы и Кардиологического диспансера.- За два года проведено 100 телеконсультаций, что значительно расширило доступ жителей к специализированной помощи.- Всего с момента открытия амбулаторию посетило около 10 тысяч пациентов.«Телемедицина позволяет оперативно получать консультации ведущих специалистов без необходимости выезда в город», – отметил главный врач Михаил Перепелов.Изначально программа модернизации первичного звена здравоохранения действовала до 2025 года, но по решению Президента РФ Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Открытие таких современных медучреждений в сельской местности – важный шаг к доступности качественной медицины для всех жителей региона.