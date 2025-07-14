15 миллионов бюджетных средств выделено 8-й городской больнице на ремонт дворовой территории

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Работы в больнице планируется начать оперативно, сразу после проведения конкурсных процедур, выбора подрядчика и оформления необходимой документации. По планам администрации клиники они будут завершены в начале осени.Асфальтовое покрытие не ремонтировалось капитально с момента создания больницы. Проводился только ямочный или частичный ремонт на самых критичных участках.«Выделенные средства позволяют сделать существенный объем работ. Сейчас наша главная задача – обновить асфальт и заменить бордюры у центральных входов и приемных отделений стационара и перинатального центра. Также мы планируем отремонтировать основные дороги, соединяющие корпуса больницы. Это позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение по территории для пациентов и сотрудников», - рассказал главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.Денежные средства на реализацию новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений выделяются по инициативе губернатора Романа Бусаргина.