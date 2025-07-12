Современный томограф в Балаковской поликлинике работает на полную мощность

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Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в поликлиническом отделении №1 Балаковской районной поликлиники уже два года успешно функционирует современный компьютерный томограф. Оборудование, установленное в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, позволяет проводить полный спектр диагностических исследований, включая процедуры с внутривенным контрастированием.За первое полугодие 2025 года с помощью томографа выполнено:-1 892 стандартных КТ-исследования- 406 исследований с контрастным усилением- Обследование органов грудной полости- Исследование грудного и поясничного отделов позвоночника- Диагностика головного мозгаВсе процедуры для пациентов проводятся бесплатно по полису ОМС.«Направление на КТ-исследование выдает лечащий врач – терапевт или узкий специалист – на основании медицинских показаний. Процедуры с контрастом назначаются исключительно специалистами. Врач не только выдает направление, но и записывает пациента на исследование, а затем получает и анализирует результаты, которые, как правило, готовятся в короткие сроки», – пояснил главный врач поликлиники Александр Овсянников.Первоначально программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит и дальше совершенствовать медицинскую инфраструктуру и повышать качество диагностики.