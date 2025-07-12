Современный томограф в Балаковской поликлинике работает на полную мощность
Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в поликлиническом отделении №1 Балаковской районной поликлиники уже два года успешно функционирует современный компьютерный томограф. Оборудование, установленное в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, позволяет проводить полный спектр диагностических исследований, включая процедуры с внутривенным контрастированием.
Результаты работы
За первое полугодие 2025 года с помощью томографа выполнено:
-1 892 стандартных КТ-исследования
- 406 исследований с контрастным усилением
Наиболее востребованные виды диагностики:
- Обследование органов грудной полости
- Исследование грудного и поясничного отделов позвоночника
- Диагностика головного мозга
Все процедуры для пациентов проводятся бесплатно по полису ОМС.
Как проходит обследование?
«Направление на КТ-исследование выдает лечащий врач – терапевт или узкий специалист – на основании медицинских показаний. Процедуры с контрастом назначаются исключительно специалистами. Врач не только выдает направление, но и записывает пациента на исследование, а затем получает и анализирует результаты, которые, как правило, готовятся в короткие сроки», – пояснил главный врач поликлиники Александр Овсянников.
Перспективы развития
Первоначально программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит и дальше совершенствовать медицинскую инфраструктуру и повышать качество диагностики.