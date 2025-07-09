Современный ФАП открылся в селе Садовка Балтайского района

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в селе Садовка Балтайского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. После получения лицензии на медицинскую деятельность ФАП уже начал принимать первых пациентов.Ранее медицинская помощь для 1,5 тысячи жителей села оказывалась в помещении, не соответствующем современным стандартам. Теперь у сельчан появилась возможность получать квалифицированную помощь в комфортных условиях.Как отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков, программа модернизации первичного звена здравоохранения уже позволила открыть новые ФАПы в сёлах Барнуковка и Сосновка, расположенных в 20 и 35 км от районной больницы.«В этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Все они будут подключены к единой медицинской информационной системе, что обеспечит оперативное взаимодействие с другими медучреждениями», — подчеркнул министр.Первоначально программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года. Однако по решению Президента России Владимира Путина её действие продлено до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Открытие новых ФАПов — важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей сельских территорий.