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Современный ФАП открылся в селе Садовка Балтайского района

Здоровье / Новости
Современный ФАП открылся в селе Садовка Балтайского района



В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в селе Садовка Балтайского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. После получения лицензии на медицинскую деятельность ФАП уже начал принимать первых пациентов.

Комфорт и доступность медицины для сельчан
Ранее медицинская помощь для 1,5 тысячи жителей села оказывалась в помещении, не соответствующем современным стандартам. Теперь у сельчан появилась возможность получать квалифицированную помощь в комфортных условиях.

Развитие сельской медицины в регионе
Как отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков, программа модернизации первичного звена здравоохранения уже позволила открыть новые ФАПы в сёлах Барнуковка и Сосновка, расположенных в 20 и 35 км от районной больницы.

«В этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Все они будут подключены к единой медицинской информационной системе, что обеспечит оперативное взаимодействие с другими медучреждениями», — подчеркнул министр.

Перспективы развития
Первоначально программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года. Однако по решению Президента России Владимира Путина её действие продлено до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Открытие новых ФАПов — важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей сельских территорий.