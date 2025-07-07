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"Поезд здоровья" продолжает маршрут по Саратовской области

Здоровье / Новости / Главная новость
В 2025 году мобильные медицинские бригады с передвижными диагностическими комплексами планируют охватить 37 районов региона. "Поезд здоровья" продолжает маршрут по Саратовской области

Уже в июне акция прошла в 12 муниципальных образованиях, где профилактические осмотры прошли более 1 300 человек. По результатам обследований у 412 жителей выявлены различные нарушения здоровья. 

Какие услуги доступны? 
- Измерение уровня глюкозы в крови 
- Маммография и флюорография 
- Спирография и ЭКГ 
- УЗИ внутренних органов и сердца 
- Консультации узких специалистов 

Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, проект работает уже 7 лет и доказал свою эффективность: 
"Главное преимущество "Поезда здоровья" — раннее выявление заболеваний. Благодаря этому пациенты своевременно получают направление на лечение или дополнительное обследование, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление". 

Акция особенно важна для жителей отдаленных районов, где доступ к специализированной медицинской помощи ограничен. Впереди — новые остановки и возможность для тысяч саратовцев проверить свое здоровье.