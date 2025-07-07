"Поезд здоровья" продолжает маршрут по Саратовской области
В 2025 году мобильные медицинские бригады с передвижными диагностическими комплексами планируют охватить 37 районов региона.
Уже в июне акция прошла в 12 муниципальных образованиях, где профилактические осмотры прошли более 1 300 человек. По результатам обследований у 412 жителей выявлены различные нарушения здоровья.
Какие услуги доступны?
- Измерение уровня глюкозы в крови
- Маммография и флюорография
- Спирография и ЭКГ
- УЗИ внутренних органов и сердца
- Консультации узких специалистов
Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, проект работает уже 7 лет и доказал свою эффективность:
"Главное преимущество "Поезда здоровья" — раннее выявление заболеваний. Благодаря этому пациенты своевременно получают направление на лечение или дополнительное обследование, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление".
Акция особенно важна для жителей отдаленных районов, где доступ к специализированной медицинской помощи ограничен. Впереди — новые остановки и возможность для тысяч саратовцев проверить свое здоровье.
Уже в июне акция прошла в 12 муниципальных образованиях, где профилактические осмотры прошли более 1 300 человек. По результатам обследований у 412 жителей выявлены различные нарушения здоровья.
Какие услуги доступны?
- Измерение уровня глюкозы в крови
- Маммография и флюорография
- Спирография и ЭКГ
- УЗИ внутренних органов и сердца
- Консультации узких специалистов
Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, проект работает уже 7 лет и доказал свою эффективность:
"Главное преимущество "Поезда здоровья" — раннее выявление заболеваний. Благодаря этому пациенты своевременно получают направление на лечение или дополнительное обследование, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление".
Акция особенно важна для жителей отдаленных районов, где доступ к специализированной медицинской помощи ограничен. Впереди — новые остановки и возможность для тысяч саратовцев проверить свое здоровье.