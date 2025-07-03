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Новый ФАП в поселке Радищево Новоузенского района в скором времени распахнет свои двери для жителей

Здоровье / Новости
Новый ФАП в поселке Радищево Новоузенского района в скором времени распахнет свои двери для жителей



Современный объект возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Первичная доврачебная и скорая медицинская помощь 1200 местным жителям оказывалась в приспособленном помещении, уже не отвечающем современным требованиям и стандартам.

Теперь медицинскую помощь молодой, но уже опытный фельдшер будет оказывать в комфортных условиях, расширятся и возможности в диагностике, он также сможет проводить телемедицинские консультации со специалистами из районной больницы и областного центра.

В настоящее время готовится пакет документов для получения лицензии на медицинскую деятельность.

«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки. Установка новых фельдшерско-акушерских пунктов позволяет повысить доступность медицинской помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан. Все ФАПы соответствуют современным требованиям, оснащены новым медоборудованием, там работают аптечные пункты. Кроме того, открытие ФАПов обеспечивает комфортные условия труда для медперсонала. Все это в комплексе создает условия для оказания качественной медпомощи населению в условиях сельской местности», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»