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Дополнительные меры поддержки целевиков – еще один стимул для выбора медицины делом жизни

Здоровье / Новости
Дополнительные меры поддержки целевиков – еще один стимул для выбора медицины делом жизни

Губернатором Романом Бусаргиным инициирована региональная кадровая программа по здравоохранению. В нее вошли как уже действующие меры, принятые за последние 3 года, так и новые решения.

Среди них и увеличение квоты на целевое обучение в медицинском университете. По программам специалитета рост составил почти до 500 мест, по ординатуре - более чем в 2 раза. Количество студентов, которые смогут обучаться медицинским профессиям за счет регионального бюджета, будет увеличено в 2 раза - до 200 человек.

«Для нашей районной больницы целевое обучение – механизм, который помогает восполнить недостающие кадры. Только в прошлом году после целевого обучения к нам вернулись два терапевта, один врач анастезиолог-реаниматолог и врач-оториноларинголог. Они успешно влились в коллектив, оказывают медицинскую помощь жителям нашего района. А новые меры поддержки станут еще бОльшим стимулом для того, чтобы школьники, будущие абитуриенты выбирали медицину делом своей жизни», - рассказал главный врач Краснокутской районной больницы Алексей Романов