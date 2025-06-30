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Спортивные мероприятия к Международному Олимпийскому дню прошли в центрах соцобслуживания

Здоровье / Новости
Спортивные мероприятия к Международному Олимпийскому дню прошли в центрах соцобслуживания



В Ершовском районе прошло занятие по скандинавской ходьбе в рамках всероссийского проекта «Великая страна – спортивная страна», организованного Олимпийским комитетом России. Участники – «серебряные» волонтеры – воспользовались инвентарем из пункта проката «Активное долголетие».

В селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района для подопечных центра соцобслуживания провели мастер-класс по скандинавской ходьбе под девизом: «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!».

Активисты Духовницкого района также поддержали инициативу, взяв спортивный инвентарь в пункте проката.

В Лысогорском районе слушатели «Университета третьего возраста» совмещают скандинавскую ходьбу с прогулками на природе. Они отмечают, что такие занятия улучшают работу сердца, укрепляют иммунитет и нормализуют сон.

В Дергачевском районе старшее поколение подает пример молодежи, подчеркивая, что спорт – это не только польза для здоровья, но и отличная возможность пообщаться с единомышленниками.

Напомним, пункты проката спортивного оборудования работают в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.