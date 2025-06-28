Пациенты с диагнозом гемофилия в Саратовской области полностью обеспечиваются необходимыми бесплатными лекарственными препаратами
В случае необходимости врачи корректируют схему лечения для каждого пациента индивидуально, подбирая необходимый препарат.
⠀
«Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан находится на постоянном контроле министерства здравоохранения области», - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Асят Выкова.
⠀
«Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан находится на постоянном контроле министерства здравоохранения области», - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Асят Выкова.