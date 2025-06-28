Современное оборудование для диагностики глазных заболеваний появилось в Аркадакской больнице

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» офтальмологический кабинет Аркадакской районной больницы получил новый автоматический рефрактометр RMK-200. Аппарат был приобретен в феврале 2024 года в ходе модернизации первичного звена здравоохранения.- Быстро и точно диагностировать нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм)- Контролировать состояние сетчатки- Оценивать результаты операций на глазах- Подбирать оптимальную очковую коррекциюЗа несколько месяцев использования аппарата проведено более 1,7 тысяч исследований. По словам главного врача больницы Александра Плеханова, оборудование значительно упростило процесс диагностики и повысило ее точность.Первоначально программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года. Однако по решению Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Это означает, что медицинские учреждения страны продолжат получать современное оборудование, что позволит улучшить качество диагностики и лечения пациентов.