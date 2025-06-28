Вылечить 13 зубов у ребенка за 3 часа? Сегодня это реальность
Как проводится стоматологическое лечение детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП)
Современная стоматология развивается и поэтому сегодня у детей с особенностями здоровья все больше возможностей получить качественную медицинскую помощь. Современное оборудование, специальные материалы и инструменты позволяют сделать лечение особенных пациентов комфортным и безопасным.
Одной из самых распространенных стоматологических патологий у детей признан кариес. У ребят с диагнозом «ДЦП» кариес и его течение имеет свои нюансы. Кроме того, такие пациенты нуждаются в особом подходе. Важно провести как можно больше медицинских манипуляций в одно посещение: лечение кариеса и его осложнений, удаление зубов и меры профилактики. Современные стоматологи и специалисты детской практики, занимающиеся ведением таких ребят, рекомендуют лечение под наркозом.
В клинике «Винир» шестнадцатилетней девочке с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) было успешно проведено комплексное стоматологическое лечение под общей анестезией. Для обеспечения максимального комфорта и безопасности, лечение проводилось в условиях медикаментозного сна (наркоза). Такой подход позволил выполнить весь необходимый объем стоматологических манипуляций за один сеанс, избежав стресса и дискомфорта для пациентки.
Процедура, длившаяся чуть больше 3 часов, включала лечение 13 зубов, пораженных кариесом, с полным восстановлением их анатомической формы, а также профессиональную гигиену полости рта. Но, если вдуматься, то это не просто цифры, а целая история, за которой стоит маленькая, но невероятно сильная личность. Ведь, несмотря на все трудности, шестнадцатилетняя девочка получила здоровые зубы, а также возможность полноценно принимать пищу. Родители стали верными помощниками в достижении результата: обеспечили прохождение всех анализов, прислушивались к докторам и выполняли рекомендации.
Сложность клинического случая была обусловлена не только множественным кариесом, но и необходимостью работы в условиях ограниченного контакта с пациенткой. Команда стоматологов тщательно спланировала каждый этап лечения, используя современные материалы и технологии для достижения оптимальных результатов. И вот, благодаря совместной работе врачей и родителей, мечта стала реальностью.
Восстановление полной анатомии зубов позволит улучшить жевательную функцию и эстетику улыбки, что положительно скажется на здоровье пациентки. Профессиональная гигиена полости рта, проведенная в рамках лечения, поможет поддерживать здоровье зубов и десен в дальнейшем. Врачи дали рекомендации по дальнейшему уходу за полостью рта, учитывая особенности состояния пациентки. А регулярные осмотры и профилактические мероприятия помогут предотвратить развитие новых стоматологических проблем. За этими словами стоит не просто медицинская манипуляция. Это возвращение уверенности в себе, возможность улыбаться без стеснения, наслаждаться вкусом любимой еды. Это улучшение качества жизни, которое невозможно переоценить.
«Современные протоколы лечения особенных детей предполагают междисциплинарный подход – мы тесно сотрудничаем с другими специалистами, чтобы учесть все нюансы состояния пациента. Перед наркозом обязательно проводим дополнительную диагностику, определяем последовательность лечения. В послеоперационном периоде рекомендуем особый уход, адаптируемый под пациента» - Вероника Александровна Павкина, заведующая детским отделением медицинской клиники «ВИНИР», детский стоматолог, врач-стоматолог терапевт.
Эта история должна напомнить всем, кто сталкивается с подобными трудностями, что медицина – не просто наука, а еще и настоящее искусство сострадания и милосердия, и что вместе мы можем сделать мир добрее и светлее.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnje5Jqrd