Территорию Татищевской районной больницы отремонтируют в рамках новой региональной программы

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На проведение всех работ планируется направить свыше 150 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджет будут представлены на рассмотрение в областной думе.Среди учреждений здравоохранения, внесенных в список, – Татищевская районная больница.Как сообщила главный врач РБ Марина Берсенева, на ремонт территории Татищевской районной больницы планируется выделить 5 млн рублей:- Территория районной больницы серьезно не ремонтировалась уже более 40 лет, в основном осуществлялся только текущий ремонт, проводимый своими силами. На денежные средства, предусмотренные программой для нашего учреждения, планируется укладка асфальтового покрытия проезда по территории больницы до здания стационара, по которому доставляются пациенты машинами скорой помощи от въезда на территорию. Также на этом участке планируется частичная замена бордюрного камня. Проведение ремонтных работ на территории нашего учреждения, финансируемых в рамках региональной программы губернатора, позволит создать комфортные условия для пациентов и медицинских работников, а также улучшить качество оказания медицинской помощи населению района.