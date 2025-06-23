Бизнес-улыбка: инвестируйте в первое впечатление
Почему успешные люди вкладываются в идеальную улыбку?
Первое впечатление формируется за 7 секунд, и улыбка играет в этом ключевую роль. Исследования подтверждают: люди с ровными, белыми зубами воспринимаются как более уверенные, успешные и харизматичные. В бизнесе, переговорах и публичных выступлениях это может стать вашим конкурентным преимуществом.
Но что делать, если природа не наградила вас голливудской улыбкой? Современная ортопедическая стоматология предлагает решения — виниры и коронки, которые не просто исправляют недостатки, а полностью преображают внешность.
Виниры vs коронки: когда и кому?
● Виниры — тонкие керамические пластинки, которые фиксируются на переднюю поверхность зубов. Они идеальны для тех, кто хочет исправить цвет, форму или небольшую кривизну без обточки.
● Коронки — это конструкции, которые полностью покрывают зуб. Они подходят, если зуб сильно разрушен, и его необходимо сохранить, придав эстетичный вид.
Мнения экспертов
Ольга Александровна Карпенко , врач-стоматолог-ортопед Медицинской клиники “ВИНИР” :
«Сегодня пациенты приходят не только с медицинскими проблемами — многие хотят улучшить улыбку для карьеры и личной жизни. Если есть эстетические показания, такие как потемнение эмали, неровности формы зубов, межзубные промежутки, врожденные дефекты, или медицинские показания, например, повышенная чувствительность зубов, стираемость, разрушение эмали, то виниры — это быстрый способ преображения. За 2-3 визита можно получить идеальную улыбку, главное — правильно выбрать клинику и специалиста».
Илья Александрович Жаренов, врач-стоматолог-ортопед Медицинской клиники “ВИНИР”:
«В бизнес-сообществе особенно ценятся естественность и надежность. Современные коронки из диоксида циркония или E-max не только выглядят безупречно, но и по прочности не уступают натуральным зубам. Если у пациента есть сильное разрушение зубов, но которое позволяет поставить коронки — это оптимальное решение».
Как улыбка влияет на успех?
1. Доверие — люди охотнее заключают сделки с теми, кто выглядит опрятно и ухоженно.
2. Уверенность — когда вы не стесняетесь своей улыбки, чувствуете себя свободнее в общении.
3. Карьера — исследования показывают, что приятная внешность (включая улыбку) повышает шансы на продвижение.
Если вы хотите производить впечатление успешного человека, начните с улыбки. Современная стоматология позволяет добиться идеального результата быстро, безопасно и надолго.
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*Фотография до/после опубликована с согласия пациента
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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