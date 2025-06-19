Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы выходит на финишную прямую

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Работы проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Ремонтные работы стартовали в октябре 2024 года после завершения реконструкции кровли двухэтажного здания. На данный момент подрядная организация полностью заменила радиаторы отопления, выполнила оштукатуривание и покраску стен. Процесс находится под личным контролем главного врача, который отмечает добросовестное исполнение всех работ.Главный врач больницы Светлана Светова подчеркнула:«Ремонт ведется по принципам "бережливой поликлиники", что повысит комфорт для пациентов и сотрудников. Мы не только укладываемся в график, но и опережаем сроки, строго соблюдая стандарты качества».Первоначально программа модернизации была рассчитана до 2025 года, но по решению Владимира Путина ее действие продлено до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».