Ангиографический комплекс поступит в Балашовскую районную больницу в начале декабря

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Это оборудование существенно повысит уровень экстренной медицинской помощи для жителей Балашова и близлежащих районов. Решение о его приобретении принято с учётом мнения местных врачей, поскольку практика подтверждает, что ангиограф способен спасти тысячи жизней в регионе.К моменту доставки аппарата в больнице будет готова вся необходимая инфраструктура для его запуска. Ответственность за это возложена на министерство здравоохранения и руководство медучреждения. Одновременно ведутся работы по подготовке к капитальному ремонту помещений – кардиореанимации и операционной, где разместят ангиограф.Ещё одна важная задача – формирование кадрового состава. К началу эксплуатации оборудования необходимо укомплектовать специализированную бригаду, в которую войдут как минимум два хирурга, анестезиолог и кардиолог.