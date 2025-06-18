18 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:23 | 18 июня
Профессор экологии считает стабильной экологическую ситуацию в регионе
17:30 | 18 июня
Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
16:00 | 18 июня
Губернаторский колледж стал победителем регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
15:10 | 18 июня
Новое направление из саратовского аэропорта "Гагарин": прямые рейсы в Абхазию
14:34 | 18 июня
Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории
14:21 | 18 июня
В Саратове впервые пройдет церемония награждения матерей военнослужащих
13:00 | 18 июня
Саратовский выпускник Президентской программы вышел в финал федерального конкурса
12:30 | 18 июня
Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новое оборудование позволило расширить диапазон хирургических вмешательст в больнице

Здоровье / Новости
Новое оборудование позволило расширить диапазон хирургических вмешательст в больнице


В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным? в феврале этого года в Энгельсской городской клинической больнице №1 введена в эксплуатацию лапароскопическая стойка.

«Использование нового оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается. Данный вид оперативного вмешательства может применяться также для диагностических целей, когда другие способы диагностики не дают точного представления о заболевании», - рассказал главный врач больницы Аслан Юанов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»