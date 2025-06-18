Новое оборудование позволило расширить диапазон хирургических вмешательст в больнице

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным? в феврале этого года в Энгельсской городской клинической больнице №1 введена в эксплуатацию лапароскопическая стойка.«Использование нового оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается. Данный вид оперативного вмешательства может применяться также для диагностических целей, когда другие способы диагностики не дают точного представления о заболевании», - рассказал главный врач больницы Аслан Юанов.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»