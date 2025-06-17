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В Энгельсской городской клинической больнице № 1 успешно используют новое оборудование

Здоровье / Новости
В Энгельсской городской клинической больнице № 1 успешно используют новое оборудование


В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году приобретен аппарат ИВЛ.

Аппарат предназначен для обеспечения непрерывной и перемежающейся механической вентиляции пациентам, которым требуется вспомогательная искусственная вентиляция легких в отделениях реанимации. Аппарат для всех возрастных категорий пациентов, у него расширенный графический мониторинг дыхания, инвазивная и не инвазивная вентиляция, активный клапан выдоха, интуитивный интерфейс, сенсорный дисплей.

«Оборудование отлично регулирует поток воздуха для создания объема и давления необходимого для тяжелобольных пациентов, имеющих значительный процент поражения легких. А встроенный аккумулятор поддерживает бесперебойную работу на протяжении двух часов», - рассказал главный врач Энгельсской городской клинической больницы № 1 Аслан Юанов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»