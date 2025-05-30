В сфере здравоохранения РФ прогнозируют качественный скачок в развитии ИИ-решений
Отечественное здравоохранение стоит на пороге серьезных изменений благодаря активному внедрению ИИ-технологий. Предстоит мощный качественный рывок в развитии сферы искусственного интеллекта в российской медицине. Об этом заявили эксперты канала «МедТех Лаборатория». Свое мнение они подкрепили цифрами: объем инвестиций в ИИ-решения в медицине за последние 10 лет достиг 250 миллиардов рублей – это около 9 % от общего объема вложений в здравоохранение России как со стороны бизнеса, так и государства.
Информацию прокомментировал эксперт, председатель Совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода. По его словам, страна находится на пути к созданию единой цифровой экосистемы здравоохранения, в которой в обеспечении качества медицинской помощи искусственный интеллект будет играть ключевую роль. Было также подчеркнуто, что самые разные ИИ-решения сегодня уже применяют в своей работе более 200 медицинских организаций РФ.
В публикации также идет речь о промежуточных итогах пилотного проекта по внедрению телемедицины и использованию умных гаджетов в России. В течение полутора лет в нем приняли участие более 51 тысячи граждан страны, и результаты признаны положительными. Лидирующим направлением внедрения ИИ-технологий на сегодня является анализ медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. В РФ действуют уже более 30 соответствующих сервисов. Благодаря им врачи выявляют не только патологии легких и сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях, но и онкологические заболевания. Вместе с тем специалисты здравоохранения берут на вооружение ИИ для работы с медицинскими картами, внедряют искусственный интеллект в программы автоматизации лабораторной диагностики и системы самоконтроля пациентов.
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