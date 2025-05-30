1 июня – День защиты детей: масштабный праздник у «Протон-Арены»!

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А рядом – большой праздник для всей семьи с развлечениями, играми и подарками!Место: площадь у «Протон-Арены» (Солнечный)Дата и время: 1 июня, 13:00–15:30Стоматология «Винир» и партнеры подготовили яркий ПРАЗДНИК СПОРТА И ДЕТСТВА!✔ Анимация и шоу – игры, конкурсы и розыгрыши призов!✔ Школа здоровых зубов от стоматологии «Винир» – полезно и весело!✔ Красивые выступления от школы танцев ANNADANCE✔ Спортивные мастер-классы от хоккейной школы Hockey Star Trek с тренером Владимиром Журавлёвым✔ Эко-активности от проекта ECOfriends – учимся беречь природу!✔ Крутые подарки от магазина электроники I-Lite✔ Туристическое ориентирование – вяжем узлы и осваиваем навыки путешественников "Центра перспективных инициатив" и Всероссийского проекта "Навигаторы детства"✔ Полезные знания от Сбера «Деменции нет» – заботимся о себе!✔ И отличное настроение от информационных медиа партнера радио «Монте-Карло»✔ Замечательное вокальное выступление Эмилии Швачковой✔ Фотозоны и интерактивные площадки✔ Веселые старты и спортивные игры✔ Знакомство с дзюдо и другими видами спортаЭтот праздник – отличная возможность для детей и родителей весело и активно провести время, познакомиться с миром дзюдо и другими видами спорта, а также получить массу положительных эмоций!Вход свободный, 0+РекламаИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020