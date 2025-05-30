1 июня – День защиты детей: масштабный праздник у «Протон-Арены»!
Если вы ещё не знаете, как ярко и активно провести 1 июня и порадовать детей – добро пожаловать к нам! Саратов. Солнечный. Протон Арена - Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
А рядом – большой праздник для всей семьи с развлечениями, играми и подарками!
Место: площадь у «Протон-Арены» (Солнечный)
Дата и время: 1 июня, 13:00–15:30
Стоматология «Винир» и партнеры подготовили яркий ПРАЗДНИК СПОРТА И ДЕТСТВА!
Что вас ждёт?
✔ Анимация и шоу – игры, конкурсы и розыгрыши призов!
✔ Школа здоровых зубов от стоматологии «Винир» – полезно и весело!
✔ Красивые выступления от школы танцев ANNADANCE
✔ Спортивные мастер-классы от хоккейной школы Hockey Star Trek с тренером Владимиром Журавлёвым
✔ Эко-активности от проекта ECOfriends – учимся беречь природу!
✔ Крутые подарки от магазина электроники I-Lite
✔ Туристическое ориентирование – вяжем узлы и осваиваем навыки путешественников "Центра перспективных инициатив" и Всероссийского проекта "Навигаторы детства"
✔ Полезные знания от Сбера «Деменции нет» – заботимся о себе!
✔ И отличное настроение от информационных медиа партнера радио «Монте-Карло»
✔ Замечательное вокальное выступление Эмилии Швачковой
✔ Фотозоны и интерактивные площадки
✔ Веселые старты и спортивные игры
✔ Знакомство с дзюдо и другими видами спорта
Этот праздник – отличная возможность для детей и родителей весело и активно провести время, познакомиться с миром дзюдо и другими видами спорта, а также получить массу положительных эмоций!
Ждём всех 1 июня у «Протон-Арены»!
Вход свободный, 0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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