1 июня – День защиты детей: масштабный праздник у «Протон-Арены»!

30 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных
17:00 | 30 мая
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров
16:30 | 30 мая
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове
15:30 | 30 мая
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»
15:10 | 30 мая
Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:41 | 30 мая
Состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана»
14:30 | 30 мая
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день
13:40 | 30 мая
В Саратовской области высадили лавандовые поля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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1 июня – День защиты детей: масштабный праздник у «Протон-Арены»!

Здоровье / Новости

Если вы ещё не знаете, как ярко и активно провести 1 июня и порадовать детей – добро пожаловать к нам! Саратов. Солнечный. Протон Арена - Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
1 июня – День защиты детей: масштабный праздник у «Протон-Арены»!

А рядом – большой праздник для всей семьи с развлечениями, играми и подарками!
Место: площадь у «Протон-Арены» (Солнечный)
Дата и время: 1 июня, 13:00–15:30

Стоматология «Винир» и партнеры подготовили яркий ПРАЗДНИК СПОРТА И ДЕТСТВА!

Что вас ждёт?

✔ Анимация и шоу – игры, конкурсы и розыгрыши призов!
✔ Школа здоровых зубов от стоматологии «Винир» – полезно и весело!
✔ Красивые выступления от школы танцев ANNADANCE
✔ Спортивные мастер-классы от хоккейной школы Hockey Star Trek с тренером Владимиром Журавлёвым
✔ Эко-активности от проекта ECOfriends – учимся беречь природу!
✔ Крутые подарки от магазина электроники I-Lite
✔ Туристическое ориентирование – вяжем узлы и осваиваем навыки путешественников "Центра перспективных инициатив" и Всероссийского проекта "Навигаторы детства"
✔ Полезные знания от Сбера «Деменции нет» – заботимся о себе!
✔ И отличное настроение от информационных медиа партнера радио «Монте-Карло»
✔ Замечательное вокальное выступление Эмилии Швачковой
✔ Фотозоны и интерактивные площадки
✔ Веселые старты и спортивные игры
✔ Знакомство с дзюдо и другими видами спорта

Этот праздник – отличная возможность для детей и родителей весело и активно провести время, познакомиться с миром дзюдо и другими видами спорта, а также получить массу положительных эмоций!

Ждём всех 1 июня у «Протон-Арены»!

Вход свободный, 0+

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