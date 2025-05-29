Новая улыбка за один день
Общаясь с коллегами по работе, нередко слышим, что стремительное движение жизни не оставляет, порой, времени на долгие врачебные процедуры. Особенно, когда речь идет о стоматологических манипуляциях, которые не только объективно занимают продолжительный период, но и вносят серьезные изменения в рабочий процесс. «Только представьте,- говорят они, - у нас на этой неделе деловые переговоры, а врач сказал, что нужно срочно удалять! И как я буду выглядеть, беззубым, на этих переговорах?!» Хорошая новость - сегодня благодаря современным технологиям новую улыбку можно сделать за один прием у специалиста.
В клинику «Винир» обратился пациент Михаил И. с проблемой – подвижность переднего зуба, требовалась срочная работа по сохранению эстетики внешнего вида, чтобы не выпасть из делового переговорного процесса. Опасения Михаила были вполне понятны – перед ним рисовалась многомесячная картина бесконечных походов к стоматологу для устранения проблемы. О возможности проведения одномоментной имплантации, когда сначала удаляют зуб и в тот же день устанавливают имплант, он не знал.
Имплантация зубов — это один из самых эффективных способов восстановления зубного ряда, который позволяет вернуть улыбку и уверенность в себе. Однако вокруг этой процедуры до сих пор существует множество мифов и предрассудков, которые мешают людям принять решение о ее проведении.
Одномоментная имплантация проводится в очень редких случаях. Специалисты клиники «Винир», в случае с Михаилом И., использовали навигационный хирургический шаблон, с которым работают далеко не все клиники и не все врачи, поскольку данный метод требует соответствующей квалификации. А для пациента такая процедура очень сильно повышает заживляемость и приживляемость, ведь делаются минимальные разрезы десны.
"Одномоментная имплантация переднего зуба — это высокотехнологичный и эстетически ориентированный подход, который позволяет восстановить улыбку всего за одно посещение, - рассказывает генеральный директор, врач-стоматолог ортопед, хирург, имплантолог Дмитрий Сергеевич Бекшанов. -
В данном клиническом случае мы использовали хирургический шаблон, созданный на основе цифрового планирования, что обеспечило максимальную точность позиционирования имплантата и минимальную инвазивность вмешательства. Это особенно важно в зоне улыбки, где критически значимы и функциональность, и естественный вид. Современные технологии, включая 3D-визуализацию и CAD/CAM-технологии, позволяют нам добиваться предсказуемых результатов даже в самых сложных случаях».
Благодаря технологиям и навыкам специалистов медицинской клиники «Винир», Михаилу удалось в день удаления одномоментно установить дентальный имплантат и временную коронку, что позволило ему не выпасть из рабочего процесса.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
https://vinir-s.ru/?erid= 2SDnjeTXFMP