Своевременное и полноценное лекарственное обеспечение дает возможность пациентам почувствовать поддержку и внимание

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На заседании областной думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина. 270 млн рублей выделено на бесплатное лекарственное обеспечение граждан. Это препараты для жителей с сахарным диабетом, онкологическими, ревматологическими и хроническими кожными заболеваниями.«В текущем году увеличились назначения, в том числе и федеральными клиниками, пациентам с ревматологическими и хроническими кожными заболеваниями. Эти лекарственные препараты позволяют не только снизить инвалидизацию пациентов, но и улучшить качество их жизни, и увеличить ее продолжительность. Это не просто лекарственные препараты, это возможность по-новому взглянуть на мир, почувствовать поддержку, заботу, внимание и социальную защищенность», - отметил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Саратовской области, главный врач Саратовского областного клинического кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук, Дмитрий Шнайдер.