Увеличение количества целевых мест – дополнительная возможность получения  медицинского образования

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«Кадровый вопрос для отрасли здравоохранения - ключевой на сегодняшний день, от его решения зависит дальнейшая реализация всех проектов и программ. Отрадно, что в области по инициативе губернатора Романа Бусаргина продолжается реализация ранее действующих и дополнительных мер социальной поддержки студентам и молодым специалистам. Все они аккумулированы в новой региональной кадровой программе в сфере здравоохранения. Это дает возможность целевикам поступать на льготных условиях, учиться бесплатно, получать материальную поддержку и не искать работу после получения диплома — она им уже обеспечена»,- поддержал новшества председатель Общественного совета министерства здравоохранения Саратовской области Андрей Крупин.