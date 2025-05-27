Увеличение количества целевых мест – дополнительная возможность получения медицинского образования
В этом году для будущих медиков впервые предусмотрено свыше 700 целевых мест по программам специалитета и ординатуры. Поступить смогут дети из всех районов области. Также до 200 увеличено количество мест за счёт регионального бюджета, это означает, что в два раза больше сегодняшних выпускников смогут получить высшее медицинское образование.
«Кадровый вопрос для отрасли здравоохранения - ключевой на сегодняшний день, от его решения зависит дальнейшая реализация всех проектов и программ. Отрадно, что в области по инициативе губернатора Романа Бусаргина продолжается реализация ранее действующих и дополнительных мер социальной поддержки студентам и молодым специалистам. Все они аккумулированы в новой региональной кадровой программе в сфере здравоохранения. Это дает возможность целевикам поступать на льготных условиях, учиться бесплатно, получать материальную поддержку и не искать работу после получения диплома — она им уже обеспечена»,- поддержал новшества председатель Общественного совета министерства здравоохранения Саратовской области Андрей Крупин.