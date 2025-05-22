Получаемые препараты улучшат качество жизни пациентов с сахарным диабетом

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На заседании областной думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина. В частности, еще 270 млн рублей выделено на бесплатное лекарственное обеспечение граждан. Это препараты для жителей с сахарным диабетом, онкологическими и редкими заболеваниями.Заболеваемость и распространённость сахарного диабета неуклонно растёт. Пациентам важно научиться жить с этим диагнозом, контролируя уровень сахара, соблюдая определенные правила питания, принимая необходимые препараты, а также вовремя корректируя лечение.«Течение диабета таково, что в любой момент, допустим на фоне стресса, может потребоваться замена таблеток инъекциями инсулина, а это значительно дороже. Поэтому данная поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить бОльшее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными и жизненно важными лекарствами, что улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.