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Получаемые препараты улучшат качество жизни пациентов с сахарным диабетом

Здоровье
Получаемые препараты улучшат качество жизни пациентов с сахарным диабетом


На заседании областной думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина. В частности, еще 270 млн рублей выделено на бесплатное лекарственное обеспечение граждан. Это препараты для жителей с сахарным диабетом, онкологическими и редкими заболеваниями.

Заболеваемость и распространённость сахарного диабета неуклонно растёт. Пациентам важно научиться жить с этим диагнозом, контролируя уровень сахара, соблюдая определенные правила питания, принимая необходимые препараты, а также вовремя корректируя лечение.

«Течение диабета таково, что в любой момент, допустим на фоне стресса, может потребоваться замена таблеток инъекциями инсулина, а это значительно дороже. Поэтому данная поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить бОльшее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными и жизненно важными лекарствами, что улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.