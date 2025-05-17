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Около 29 тысяч исследований проведено на современном анализаторе газов крови

Здоровье / Новости
Около 29 тысяч исследований проведено на современном анализаторе газов крови

В Энгельсской городской клинической больнице №1 в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» приобретены два анализатора газов крови, которые позволяют измерять уровень электролитов крови и газов крови, а также другие параметры пациента, включая процентное содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе, идентификатор пациента, температуру пациента. За три года было проведено уже порядка 29 тыс исследований.

«Используемое оборудование подходит для высокой ежедневной нагрузки и измерения и вычисления большого числа параметров. Оно отличается высокой точностью и стабильностью результатов анализа благодаря использованию передовых датчиков и технологий. Прибор обеспечивает быстрое время анализа и достоверность результатов, что позволяет медицинским специалистам принимать важные решения о лечении в кратчайшие сроки», - поделился главный врач больницы Аслан Юанов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».