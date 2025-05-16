В Саратовской области работала группа экспертов НМИЦ радиологии Минздрава России

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Выездная комиссия побывала в Центре онкологической амбулаторной помощи Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Вольской районной больницы и Балаковской городской клинической больницы, также работала в областном клиническом онкологическом диспансере.Столичные специалисты традиционно оценивают уровень организации поликлинического отделения, систему маршрутизации пациентов, доступность онкологической помощи и оснащение диспансера медицинским оборудованием. Также эксперты оценили, как работают Центры амбулаторной онкологической помощи.В ходе итоговой встречи гости поблагодарили саратовских коллег за работу, отметили высокий уровень организации помощи онкологическим пациентам, пожелали дальнейших успехов.«Это результат комплексной работы нашей команды, направленной на своевременную диагностику и лечение, основанные на современных клинических рекомендациях и технологической базе. Для того, чтобы быть здоровым, нужен союз врача и пациента. Если каждый не поймет, что здоровье – это самое дорогое, что у него есть, что его нужно беречь и быть ответственным – ничего хорошего не получится. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе, всем, кто приехал, всем, кто будет еще приезжать», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения области Асят Выкова.