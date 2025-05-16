16 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 16 мая
Вольские лесхозы стали лидерами по высадке сеянцев
12:01 | 16 мая
Школьники Саратовской области примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
11:00 | 16 мая
В Саратовской области работала группа экспертов НМИЦ радиологии Минздрава России
10:00 | 16 мая
Снайпер отметил возможности участия в проекте «Наши герои»
09:11 | 16 мая
Саратовские школьники открыли для себя профессии будущего в аграрной сфере
17:11 | 15 мая
В Саратовской области в двенадцатый раз пройдёт спортивно-туристический лагерь «Туриада»
15:30 | 15 мая
Строительство многоквартирных домов без необходимой социальной инфраструктуры должно уйти в прошлое
14:32 | 15 мая
Жнец и Гром уничтожили замаскированный склад ВСУ
12:57 | 15 мая
Лауреаты «Театрального Приволжья» станут частью международного фестиваля-лаборатории ГИТИСFEST
12:00 | 15 мая
Темпы посевной кампании опережают показатели прошлого года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области работала группа экспертов НМИЦ радиологии Минздрава России

Здоровье / Новости
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России работали в Саратове несколько дней.

Выездная комиссия побывала в Центре онкологической амбулаторной помощи Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Вольской районной больницы и Балаковской городской клинической больницы, также работала в областном клиническом онкологическом диспансере.

Столичные специалисты традиционно оценивают уровень организации поликлинического отделения, систему маршрутизации пациентов, доступность онкологической помощи и оснащение диспансера медицинским оборудованием. Также эксперты оценили, как работают Центры амбулаторной онкологической помощи.

В ходе итоговой встречи гости поблагодарили саратовских коллег за работу, отметили высокий уровень организации помощи онкологическим пациентам, пожелали дальнейших успехов.

«Это результат комплексной работы нашей команды, направленной на своевременную диагностику и лечение, основанные на современных клинических рекомендациях и технологической базе. Для того, чтобы быть здоровым, нужен союз врача и пациента. Если каждый не поймет, что здоровье – это самое дорогое, что у него есть, что его нужно беречь и быть ответственным – ничего хорошего не получится. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе, всем, кто приехал, всем, кто будет еще приезжать», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения области Асят Выкова.