В Саратовской области работала группа экспертов НМИЦ радиологии Минздрава России
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России работали в Саратове несколько дней.
Выездная комиссия побывала в Центре онкологической амбулаторной помощи Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Вольской районной больницы и Балаковской городской клинической больницы, также работала в областном клиническом онкологическом диспансере.
Столичные специалисты традиционно оценивают уровень организации поликлинического отделения, систему маршрутизации пациентов, доступность онкологической помощи и оснащение диспансера медицинским оборудованием. Также эксперты оценили, как работают Центры амбулаторной онкологической помощи.
В ходе итоговой встречи гости поблагодарили саратовских коллег за работу, отметили высокий уровень организации помощи онкологическим пациентам, пожелали дальнейших успехов.
«Это результат комплексной работы нашей команды, направленной на своевременную диагностику и лечение, основанные на современных клинических рекомендациях и технологической базе. Для того, чтобы быть здоровым, нужен союз врача и пациента. Если каждый не поймет, что здоровье – это самое дорогое, что у него есть, что его нужно беречь и быть ответственным – ничего хорошего не получится. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе, всем, кто приехал, всем, кто будет еще приезжать», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения области Асят Выкова.
Выездная комиссия побывала в Центре онкологической амбулаторной помощи Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Вольской районной больницы и Балаковской городской клинической больницы, также работала в областном клиническом онкологическом диспансере.
Столичные специалисты традиционно оценивают уровень организации поликлинического отделения, систему маршрутизации пациентов, доступность онкологической помощи и оснащение диспансера медицинским оборудованием. Также эксперты оценили, как работают Центры амбулаторной онкологической помощи.
В ходе итоговой встречи гости поблагодарили саратовских коллег за работу, отметили высокий уровень организации помощи онкологическим пациентам, пожелали дальнейших успехов.
«Это результат комплексной работы нашей команды, направленной на своевременную диагностику и лечение, основанные на современных клинических рекомендациях и технологической базе. Для того, чтобы быть здоровым, нужен союз врача и пациента. Если каждый не поймет, что здоровье – это самое дорогое, что у него есть, что его нужно беречь и быть ответственным – ничего хорошего не получится. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе, всем, кто приехал, всем, кто будет еще приезжать», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения области Асят Выкова.