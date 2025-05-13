В ФАПах Петровского района проведено свыше 20 тыс ЭКГ-исследований с дистанционной передачей данных

просмотров: 219

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году в сельские подразделения были закуплены современные ЭКГ-аппараты, оснащённые функцией дистанционной передачи данных. Это нововведение позволило фельдшерам проводить высококачественные осмотры с последующим оперативным анализом полученных результатов и возможностью сравнения их с предыдущими исследованиями для оценки динамики состояния пациента.«За период эксплуатации новых аппаратов уже проведено свыше 20 тысяч исследований. Особое значение данная технология имеет для специалистов среднего медицинского звена, работающих в ФАПах, так как она значительно упрощает выявление потенциально опасных патологических состояний благодаря функции дистанционной передачи и автоматизированной интерпретации ЭКГ. Результаты обследований теперь хранятся как в электронном виде, так и возможно распечатка на обычной офисной бумаге», - рассказала главный врач больницы Галина Вольф.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».