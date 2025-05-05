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Закупаемые препараты для пациентов с сахарным диабетом улучшат качество их жизни

Здоровье / Новости
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По инициативе губернатора Романа Бусаргина свыше 100 млн рублей направили на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Средства выделены для пациентов с сахарным диабетом.

«Сахарный диабет - это серьезное заболевание, однако, при соблюдении определенного образа жизни и регулярном приеме назначенных препаратов, улучшается качество жизни пациентов, уменьшается количество сосудистых осложнений, увеличивается продолжительность жизни. Следует отметить, что и выявляемость этого заболевания растёт. Поддержка регионального правительства актуальна как никогда. Она позволяет своевременно закупить необходимое количество препаратов и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.