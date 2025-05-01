«Просто сделайте мне красиво!»
Все мы хотим быть красивыми и привлекательными. Улыбка и ровные зубы – первое, что бросается в глаза при встрече с человеком. Именно поэтому люди ищут профессионалов в области стоматологии, которые быстро и технологично исправят любые недостатки, и «просто сделают мне красиво». Особенность процедуры в том, что работу по созданию ослепительной улыбки часто выполняет не один врач, а команда профессионалов. И от того, насколько специалисты владеют мастерством комплексной работы и командного видения ситуации в целом, зависит результат.
Как рассказали нашему изданию врачи клиники «Винир», к ним обратилась пациентка, которую давно беспокоила проблема неровных зубов. Она поставила брекеты, но у нее отсутствовал один зуб, что требовало проведения обследования в несколько этапов: в первую очередь грамотной диагностики, а затем создания комплексного лечебного протокола, предусматривающего слаженную работу врачей разных стоматологических направлений – ортодонта, ортопеда, импантолога.
После тщательного проведения всего комплекса работ ортодонт провел соответствующее лечение.
- Этот клинический случай — отличный пример синергии ортодонтии, имплантологии и ортопедии, - рассказывает врач-стоматолог имплантолог
Денис Олегович Степанов. - Благодаря предварительному ортодонтическому лечению, мы идеально подготовились к протезированию: выровняли положение зубов, создали правильный межзубный промежуток и восстановили физиологический прикус. Это позволило установить имплантат в оптимальной позиции — с учетом эстетики, функциональности и долговечности. Использование цифрового планирования и индивидуального хирургического шаблона помогло добиться естественного контура десны и безупречной интеграции конструкции.
По словам врача-стоматолога, ортодонта Марии Сергеевны Кочетовой , «командная работа с имплантологом — это всегда путь к предсказуемому и гармоничному результату»:
- В данном случае мы не просто исправили прикус, но и восстановили функцию, - подчеркнула Мария Сергеевна. - Создали идеальные условия для будущей имплантации. Современные технологии, такие как 3D-визуализация, позволили точно контролировать перемещение зубов, а тесное взаимодействие с Денисом Олеговичем обеспечило безупречную эстетику улыбки. Пациент получил не просто ровные зубы, а естественную, здоровую и красивую улыбку.
Результат превзошел все ожидания пациентки:
- Я в восторге от своей новой улыбки, - поделилась с нами Наталья К., - вы не представляете, как долго я страдала из-за невозможности полноценно улыбаться. Это сказывалось на моей работе, на общении с людьми, даже начали развиваться комплексы. Я старалась избегать лишнего общения и была очень закрытой. Но теперь все позади! У меня прекрасное настроение и думаю, что теперь у меня все будет хорошо. Спасибо грамотным докторам, которые практически подарили мне новую жизнь!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjceEQ7w