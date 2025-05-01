С 1 по 4 мая поликлиники будут работать в режиме «выходного дня»

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С 1 по 4 мая работа поликлиник будет осуществляться с 9.00 до 14.00, прием вызовов врача на дом до 13.00. Ответственные администраторы будут осуществлять дежурства в амбулаторно-поликлинических учреждениях с 9.00 до 14.00, в стационарах – круглосуточно.С 18.00 – по телефонам оперативного дежурного «Центра медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13.Организованы дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому в необходимом количестве.3 мая 2025 года будут работать узкие специалисты, диагностические службы (лаборатории, рентгенкабинеты, флюорокабинеты и др.).Отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптечных пунктах медицинских организаций, а также в аптечных организациях, осуществляющих отпуск льготных препаратов, будет осуществляться 3 мая 2025 года с 9.00 до 16.00.Информация о режиме работы ЛПУ в праздничные дни размещена на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях, на информационных стендах во всех территориальных подразделениях.