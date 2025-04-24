Детский стоматолог: друг, которому можно доверять!
Дентофобия, или страх перед стоматологическими манипуляциями, весьма распространенная проблема, особенно среди детей. По различным данным, почти 20% детей испытывают серьезный страх перед походом к стоматологу, что нередко приводит к осложнениям в будущем, поскольку игнорирование проблем с зубами может привести к более серьезным заболеваниям. Понимание причин детской дентофобии и применение эффективных методов для её преодоления - важные моменты, как для родителей, так и для стоматологов.
Причины появления дентофобии у детей могут быть разнообразными. Одной из основных причин служит негативный опыт, полученный во время первых визитов к стоматологу, а также влияние близких, которые могут ненамеренно передавать свои страхи и тревоги. Сказки о злом стоматологе, громкие звуки боров или даже неприятные запахи из стоматологического кабинета могут стать триггерами для тревожных реакций у детей.
Подготовка к визиту в клинику может быть волнительной как для родителей, так и для малышей. Мы обратились к заведующей детским отделением стоматологии “ВИНИР” Веронике Александровне Павкиной за советами.
-Вероника Александровна, как подготовить ребенка к посещению стоматолога и настроить его на позитивный лад?
- Во-первых, визит к дяденьке или тетеньке в белом халате не должен быть неожиданностью. Обсудите с детьми предстоящий поход в игровой форме: «Жили-были белые зубы, все у них было хорошо, каждое утро и вечер их чистили приятной мазью. Но однажды к ним в гости наведались микробы...». Во-вторых, нужно избегать обмана. Обманывая ребёнка, вы можете потерять его доверие. Обещания «Ты ничего не почувствуешь», «Укола не будет», «Врач просто посмотрит» (особенно если вы точно знаете, что одним осмотром не ограничится) следует заменить на честный разговор о том, что может ждать ребенка, главное – не нагнетайте! В-третьих, поддерживайте ребёнка и будьте для него примером. Оставайтесь рядом и гордитесь его смелостью и решительностью: «Ты смелый и сильный! Я тобой очень горжусь», «Молодец, ты справился!». При этом, ваша задача - быть спокойным и контролировать (как при детской истерике) эмоции ребенка. Будьте тем, кто поможет «разрядиться». Поддерживайте спокойную и позитивную атмосферу, так вы сможете передать ребёнку свою уверенность и спокойствие.
Далее важно подобрать правильное время визита. Раннее утро, когда нервная система еще «спит» или ребенок просто не любит подъемы, а также поздний вечер, не самое благоприятное время для визита к стоматологу. Очень важно, чтобы время было комфортным для ребенка. Не обсуждайте при ребенке негативный опыт. Вместо этого стоит рассказать о своем позитивном походе к стоматологу, о положительном опыте друзей, членов семьи, знакомых. Читайте сказки - они способны творить чудеса, а терапевтические сказки и подавно. При этом, если эффект от услышанного из сказки закрепить специальным упражнением (арт-терапевтическим), то считайте, что вы не только ребенку в преодолении страха помогли, так еще и с его внутренним миром тесно «поконтактировали». И, не забывайте, визит к стоматологу — это супергеройский поступок и заслуживает такого же поощрения! Договоритесь с ребенком, какой подарок он хотел бы получить за свою смелость и обязательно выполните свою часть договора.
-Вероника Александровна, а что делать, если у родителей не получается адаптировать ребёнка в определенных случаях?
- У нас в клинике есть адаптационный прием – это знакомство с кабинетом, врачом и процедурами без проведения лечения. Это как "пробный заезд" перед настоящей поездкой к стоматологу. Доктор представится, поговорит с ребенком на понятном ему языке, поиграет, покажет интересные инструменты (например, зеркальце или лампочку). Ребенок сможет осмотреть кабинет, поиграть с игрушками. Вот таким образом мы создаем положительный опыт посещения стоматолога.
При этом, в особых случаях, когда у пациента повышенная тревожность, выраженный рвотный рефлекс, гиперактивность, мы предлагаем использовать седацию - закись азота - или лечение во сне. Эти методики позволяют нам провести лечение без стресса для ребенка и родителей. Мы как раз недавно записали подкаст на эту тему.
Помните, регулярные визиты к стоматологу — залог здоровой улыбки вашего ребенка. Дентофобия — это серьезная проблема, с которой могут столкнуться многие дети. Однако с правильным подходом, вниманием и поддержкой со стороны родителей и профессионалов, можно научить детей преодолевать свои страхи и заботиться о здоровье своих зубов. Важно помнить, что здоровье полости рта – это залог общего благополучия, и ранняя забота о нем станет основой для здоровой жизни в будущем.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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