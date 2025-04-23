Запись на прием к наиболее востребованным врачам-специалистам возможна без направления участкового врача-терапевта

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Для записи на прием к данным врачам-специалистам предварительное получение направления не требуется.Запись также возможна к фельдшеру, работающему в фельдшерско-акушерском пункте или фельдшерском пункте, а также врачу стоматологу-хирургу, врачу урологу (врачу урологу-андрологу), зубному врачу и врачу по медицинской профилактике, при их наличии в медицинской организации.Для записи на прием к другим специалистам необходимо обращаться к участковому терапевту или педиатру. Прежде всего, это связано с определением необходимости проведения дополнительных обследований для постановки точного диагноза и назначения лечения «узким» специалистом. Кроме того, один и тот же симптом может быть вызван различными заболеваниями. Терапевт, а для детей педиатр, проведёт первичное обследование и направит пациента к нужному специалисту.«Таким образом, обращение к участковому терапевту или педиатру позволяет избежать самолечения и постановки неверного диагноза, а также уменьшает число необоснованных консультаций у врача «узкой» специализации, сокращает время ожидания его приема. Это особенно важно при наличии серьёзных заболеваний, когда промедление может привести к ухудшению состояния здоровья. Одним из вопросов, находящихся на контроле министерства здравоохранения области, является сокращение сроков ожидания приема врачами-специалистами по предварительной записи в ряде медицинских организаций», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков